文化大學年終納績效評估 高教工會要求協商

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（中央社記者陳至中台北26日電）高教工會今天指出，中國文化大學近日將數十年來都固定發放的1.5個月年終獎金，片面改為考績式核發。工會將依法要求協商，文大校方則回應，會在合乎情理法下推動各項方案。

高教工會今天發布新聞稿指出，文大校方高層日前以「遵守董事會決議」為由發布對內公文，打算將數十年來都屬於薪資一部分、固定1.5個月的年終獎金，改為納入績效評估。公文要求校內各單位訂定績效指標，作為民國113年年終獎金評估的依據。

高教工會指出，變動年終獎金屬於對教職員重大勞動條件的變更，應以「勞雇雙方合意」為前提。教職員日前曾發起問卷，超過9成填答者不同意變更，認為依照績效發放，無法符合公平、合理原則。

高教工會並指出，文大董事會給予校長等行政人員高薪，卻執意變更教職員薪資待遇，強烈對比讓人難以接受。且工會認為依照「私立學校法」，董事會僅能監督校務，不應直接議決學校的行政事務，已向教育部檢舉，期盼公權力介入調查。

高教工會表示將代表文大教職員，依法要求協商。在未經校內基層教職員以民主程序機制討論和協商前，校方任何對教職員年終獎金的片面更動，都涉嫌違法。

文大校方今天稍晚以簡短文字回應中央社：「現階段以教學品質精進促進學生就業競爭力提升為首要目標，在合乎情理法情況下推動各種類型的精進方案。除此之外暫無回應。」（編輯：陳政偉）1130426