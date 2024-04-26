森林市集登場 7主題體驗國產木竹材

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）林業署今天宣布，「2024森林市集」即日起至28日在華山1914文化產業園區展開，規劃手作等7大主題市集，還有互動展演、體驗工作坊等活動，希望民眾認識國產木竹材的美好。

農業部林業及自然保育署在華山1914文化產業園區舉行記者會，宣布「2024森林市集」登場，活動到28日；其中26日、27日從下午2時到晚上8時，28日則是下午2時到傍晚6時，活動主題為「森森不息美術館」，意指森林由多物種形塑出的多元樣貌，是大自然賦予的藝術作品。

林業署指出，這次集結超過60攤國產木、竹材創意商品廠商參與，現場可見童玩、飾品配件、傢飾、餐具等上百種優良台灣木竹製品，還有來自山村的精油、森林蜜、段木香菇等精緻好物，以及友善環境的料理美食、永續生態旅遊行程等。

市集規劃7大主題，包含「手作」、「療癒」、「循環」、「永續」、「友善」、「創意」與「探索」。

還有動態活動，例如「森之島」大型戶外裝置藝術，由多家品牌業者提供森林味道香氛，讓人走在入口處就能以五感體驗森林如何惠益人們的生活、建築、家居、育樂、心靈陶冶等面向。

「森野台」在3天活動節目裡，安排金曲歌手王宏恩、爵士女伶薛詒丹、木質調女聲Fann芳怡及踢霹歐小樂團、共鳴室內樂團等「森林系」音樂人到場表演。

「森手作」工作坊，推出以蕨類苔球手作、植物上板DIY、竹森SPA舒壓及香癒知本調香體驗趣等，共12場付費手作體驗課程。

林業署表示，逛市集、體驗活動的民眾，將可充分認識國產木竹材產品、林下經濟、林產品生產追溯條碼（QR CODE）、綠保標章、環境友善餐飲等森林特色產物與生態旅遊遊程規劃。（編輯：管中維）1130426