「日常戰爭」展威尼斯開幕 袁廣鳴盼作品勿成真

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（中央社記者王寶兒威尼斯19日電）以「日常戰爭」之名，第60屆威尼斯美術雙年展台灣館正式開幕，與威尼斯美術雙年展將在當地時間明天起共同迎接民眾觀展。代表台灣的參展藝術家袁廣鳴說，希望作品裡的東西都不要成真。

這不是袁廣鳴第一次代表台灣參加威尼斯美術雙年展，他曾於2003年與藝術家李小鏡、李明維及鄭淑麗在策展人林書民規劃下參展。此次在台北市立美術館籌劃中，由來自美國的陳暢（Abby Chen）擔任策展人，並共同完成展覽。

「袁廣鳴：日常戰爭」展開幕儀式昨晚於義大利舉行。北美館館長王俊傑指出，今年威尼斯美術雙年展主題為「處處都是外人」（Foreigners Everywhere），所謂外人、局外人、異鄉人都困惑於身分認同，袁廣鳴則同樣經常以作品描繪看似美好世界裡的懷疑與不安，也暗示人類於顛沛生命的情境。

袁廣鳴強調，「日常戰爭」作品計畫早在2019年落筆，與大會訂定主題呼應是巧合，而所有展出作品都是他在台灣日常所處的生活經驗發想而來，「裡面充滿很多不安與焦慮，當然，希望作品裡面的所有東西都不要成真。」

陳暢表示，台灣館展出地點為威尼斯普里奇歐尼宮，前身為監獄所使用，「我們思考日常戰爭下的可能性與機會，如果監獄都能翻轉為提供藝術自由、言論表達、創作自由的地方，我認為會是正向且樂觀的。」希望透過展覽帶給觀眾更多正向想法與概念。

文化部政務次長李靜慧表示，相信此次台灣館展覽主題可以讓大家從藝術家角度觀看台灣日常當中隱藏的各種戰爭可能性，文化部會持續支持台灣藝術家以藝術文化與世界交流，也讓世界與台灣藝術家有所接觸，相信每一次文化相遇，都會讓人發現有些相同、不同之處。

駐義大利代表蔡允中說，藝術文化是外交工作最有效的手段之一，感謝眾人為此的努力外，也感謝義大利政府願意大力支持，拉近彼此距離。台灣新內閣將在5月上任，未來也會持續、加強與世界的連結與關係。

第60屆威尼斯美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」展即日起於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展至11月24日。（編輯：陳政偉）1130419