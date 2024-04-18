更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

戰爭不只是戰爭 威尼斯雙年展台灣館接軌世界

2024/4/18 20:13（4/18 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝術家袁廣鳴為台灣錄像藝術先鋒，在台北市立美術館策畫下，他以2019年寫下的作品計畫「日常戰爭」為名，代表台灣參加2024第60屆威尼斯國際美術雙年展台灣館特展。中央社記者王寶兒攝 113年4月18日
藝術家袁廣鳴為台灣錄像藝術先鋒，在台北市立美術館策畫下，他以2019年寫下的作品計畫「日常戰爭」為名，代表台灣參加2024第60屆威尼斯國際美術雙年展台灣館特展。中央社記者王寶兒攝 113年4月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒威尼斯18日電）第60屆威尼斯美術雙年展20日開幕，以色列館藉由閉館呼籲戰事停火，使「戰爭」成展前焦點；台灣館以錄像藝術家袁廣鳴2019年發想的「日常戰爭」之名參展，意外接軌世界局勢。

袁廣鳴接受中央社專訪表示，很多人問他是不是故意對應戰爭，但在2019年時他就寫下「日常戰爭」展覽計畫，一切都是巧合，「我們當然有真實戰爭的威脅，但是我想其實這種『戰爭』也存在日常中，例如貧富不均、自然災害這類威脅，它們會讓我們日常進入一種戰爭狀態，或是我們習慣戰爭成日常」。

體認到微小戰爭存在於生活，袁廣鳴回憶可追溯至2014年個展「不舒適的明日」，他透過拍攝家人、居住環境延伸出家、逝去等議題的不安感，「那時候雖然沒有提到戰爭這兩個字，但提到的都是我們日常碰到的威脅，從那時開始，我就開始想這種有可能存在於平常的危機。」

以此次於威尼斯雙年展展出的2018年作品「日常演習」為例，他將鏡頭瞄準萬安演習，從過往新聞可見演習肅穆性與其慣例帶來的漫不經心，例如過去有年輕情侶躺在馬路中間自拍，或是有日本遊客衝到警局擔憂戰爭襲來等，都讓袁廣鳴觀察出不同族群、國籍、年齡對於「可能性威脅」的不同態度與體認。

到了今年威尼斯雙年展台灣館展名同名作品「日常戰爭」，袁廣鳴將場景設定於更為平常的居住空間，在伴隨射擊遊戲背景聲的室內，突有爆炸襲擊，打破原有平靜與安定。而當觀眾走入展場時，也能聽見「日常演習」、「日常戰爭」等錄像作品交織下的多重聲音，警笛聲、爆炸聲、國歌樂曲等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

袁廣鳴說，他的作品都是來自個人生活經驗、所處處境，即使是2019年所寫的展覽計畫拿到今日代表台灣館，他也絲毫不焦慮，「我的作品其實就是關於台灣，我不是以說故事的方式去呈現什麼是台灣，而是盡量去呈現台灣的狀態，不管是政治、生活還是日常，這就是我作品所擁有的東西」。

第60屆威尼斯美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」展，於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展至11月24日，今晚將舉行展覽正式開幕晚會。（編輯：管中維）1130418

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.28