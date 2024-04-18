戰爭不只是戰爭 威尼斯雙年展台灣館接軌世界

（中央社記者王寶兒威尼斯18日電）第60屆威尼斯美術雙年展20日開幕，以色列館藉由閉館呼籲戰事停火，使「戰爭」成展前焦點；台灣館以錄像藝術家袁廣鳴2019年發想的「日常戰爭」之名參展，意外接軌世界局勢。

袁廣鳴接受中央社專訪表示，很多人問他是不是故意對應戰爭，但在2019年時他就寫下「日常戰爭」展覽計畫，一切都是巧合，「我們當然有真實戰爭的威脅，但是我想其實這種『戰爭』也存在日常中，例如貧富不均、自然災害這類威脅，它們會讓我們日常進入一種戰爭狀態，或是我們習慣戰爭成日常」。

體認到微小戰爭存在於生活，袁廣鳴回憶可追溯至2014年個展「不舒適的明日」，他透過拍攝家人、居住環境延伸出家、逝去等議題的不安感，「那時候雖然沒有提到戰爭這兩個字，但提到的都是我們日常碰到的威脅，從那時開始，我就開始想這種有可能存在於平常的危機。」

以此次於威尼斯雙年展展出的2018年作品「日常演習」為例，他將鏡頭瞄準萬安演習，從過往新聞可見演習肅穆性與其慣例帶來的漫不經心，例如過去有年輕情侶躺在馬路中間自拍，或是有日本遊客衝到警局擔憂戰爭襲來等，都讓袁廣鳴觀察出不同族群、國籍、年齡對於「可能性威脅」的不同態度與體認。

到了今年威尼斯雙年展台灣館展名同名作品「日常戰爭」，袁廣鳴將場景設定於更為平常的居住空間，在伴隨射擊遊戲背景聲的室內，突有爆炸襲擊，打破原有平靜與安定。而當觀眾走入展場時，也能聽見「日常演習」、「日常戰爭」等錄像作品交織下的多重聲音，警笛聲、爆炸聲、國歌樂曲等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

袁廣鳴說，他的作品都是來自個人生活經驗、所處處境，即使是2019年所寫的展覽計畫拿到今日代表台灣館，他也絲毫不焦慮，「我的作品其實就是關於台灣，我不是以說故事的方式去呈現什麼是台灣，而是盡量去呈現台灣的狀態，不管是政治、生活還是日常，這就是我作品所擁有的東西」。

第60屆威尼斯美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」展，於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展至11月24日，今晚將舉行展覽正式開幕晚會。（編輯：管中維）1130418