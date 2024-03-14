忠泰美術館引國際攝影展 以影像濃縮世界樣貌

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（中央社記者王寶兒台北14日電）全球已超過27萬人次觀展的攝影藝術展「文明：當代生活啟示錄」將於忠泰美術館展出，攝影展覽基金會執行總監布蘭多比喻，若外星文明想了解21世紀地球面貌，可打包展覽直送太空。

此次「文明：當代生活啟示錄」由攝影展覽基金會（Foundation for the Exhibition of Photography）、韓國國立現代美術館及忠泰美術館共同製作，開幕記者會今天舉行。

塔德．布蘭多（Todd Brandow）致詞表示，當初策展人威廉．尤因（William A. Ewing）與他提及這世上有許多活躍攝影師，希望能在展覽中一口氣呈現。攝影是世界許多觀眾都會感興趣的媒介，可以讓人從當下感受到當代，台灣展期結束後，展覽預計還要再前往4個城市。

該展在2018年於韓國國立現代美術館首度展出，至今陸續巡迴7個城市，共有近百名參展藝術家及約200件展出作品，以攝影拆解現在世界樣貌，也以攝影拼湊出平面版的地球縮影。

尤因說，學界討論對於「文明」究竟有多少數量並無定論，但不論文明多寡，攝影都是精彩又方便的記錄工具。放眼世界不論是監獄、教育、文化等議題，都能看見攝影師願意長期蹲點捕捉，這檔展覽可以以攝影家之眼去觀察人們集體形塑的文明，也可以觀察攝影家的紀錄方法。

展覽分為忠泰美術館主展區及NOKE忠泰樂生活的衛星展區，主題包含「蜂巢」、「流動」、「說服」、「控制」、「破裂」、「未來？」、「逃離」及「孤獨相伴」。諸多國際參展藝術家中，台灣藝術家羅晟文以「布萊多普動物園，鹿特丹，荷蘭」參展，透過在人工棲息地展示的北極熊，象徵人類與環境生態間的關係。

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觀眾也可在不同主題展區發現懸掛在牆上相框內的蝴蝶，尤因說，共有4隻蝴蝶藏在展中，這幾隻蝴蝶物種經過基因改造，翅膀顏色均是科學產物，象徵這些如蝴蝶般的人工物品會在生活中越來越普遍，但蝴蝶也能看作自然，在世界中還是有自然存在，蝴蝶也扮演引領人們前進下一個展間的角色。

「文明：當代生活啟示錄」將於忠泰美術館自16日開展至6月30日；NOKE忠泰樂生活則於5月18日展出至6月30日。（編輯：張雅淨）1130314