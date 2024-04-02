10分鐘遊走100國 袁廣鳴新作登威尼斯雙年展

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（中央社記者王寶兒台北2日電）將「網路無國界」化為肉眼可見景象，藝術家袁廣鳴代表台灣參加第60屆威尼斯國際美術雙年展，新作品「扁平世界」將以如101大樓等台灣代表性街景為起點，10分鐘內遊走世界100國。

台北市立美術館今天舉行第60屆威尼斯國際美術雙年展台灣館行前記者會，此次展名為「袁廣鳴：日常戰爭」，參展作品包含「扁平世界」（2024）、「日常戰爭」（2023）、「日常演習」（2018）、「棲居如詩」（2014）、「預言」（2014）及「佔領第561小時」（2014），探討棲居日常所在地與不同衝突間的關係。

以網路影音作品「扁平世界」為例，袁廣鳴利用Google全球街景資料庫（Google street view）蒐集世界各地街景，再藉由程式多項篩選及限定相同的中心點及透視，創建10分鐘內橫跨100個國家、500個景點的數位「新公路電影」，台北101大樓、圓山大飯店、北美館等都在其中，以此探討全球化議題。

袁廣鳴今天致詞表示，「日常戰爭」命題遠在他接到北美館邀請前就構思出來，且約在2020年左右開始發展作品。最新作品「扁平世界」透過特殊軟體下載街景畫面，但約有2/3的下載內容因各種因素完全無法使用，透過軟體功能還可觀察出地區經濟效應，從地圖中就能呈現世界政治與經濟的簡單結構。

錄像作品「日常戰爭」則藉由無預警被轟炸的平凡套房暗喻潛藏在台灣、甚至各國日常都可能面臨到的威脅，從錄像聲音到書櫃擺放書籍書名都有巧思。袁廣鳴說，原想讓套房內電視播放新聞，但稍嫌老套，因此選擇如外國網紅討論戰爭遊戲的影片。

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策展人陳暢（Abby Chen）表示，如同許多出生於1950年代以後的台灣人，袁廣鳴的成長背景中縈繞著他父親對於戰亂的創痛記憶與對於失根的深沉哀傷。陳暢說：「私人空間在想像情境中遭受暴力入侵，投射出跨世代的憂懼；這不僅是在訴說袁廣鳴的個人掙扎，也呼應著台灣社會對於危機隨時可能降臨的共同感受。」

第60屆威尼斯國際美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」將在4月20日起，於義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸展出至11月24日。（編輯：張雅淨）1130402