惠比壽影像藝術節開幕 台灣藝術家首度組隊參與

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）由東京都寫真美術館主辦的惠比壽影像藝術節首度推出台灣短篇影像特集，介紹影像藝術家袁廣鳴、周慶輝等12人的14部作品。這項特集是由文化部駐日台灣文化中心所促成。

惠比壽影像藝術節以介紹當代世界影像與藝術創作的多元面貌為主，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年是時隔3年舉辦，展出主題名為「去月球的30種方法」。

惠比壽影像藝術節今天舉行記者會，東京都寫真美術館學藝員田坂博子致詞時表示，本屆是第16屆，感覺是一場非傳統視覺（alternative vision）特別擴張的藝術節，「去月球的30種方法」是引用藝術家土屋信子的影像作品主題，可讓人從各種想像中尋找提示。

本屆藝術節共有27國和地區參加，藝術家有125組共142人，展覽室展出162件作品，上映作品44部。展期自2月2日至18日，同時有工作坊、展覽及論壇。記者會在東京目黑區東京都寫真美術館舉行。

駐日台灣文化中心表示，近年來積極推動台灣藝術家參加日本各地具指標性及代表性的藝術節，希望展示台灣當代藝術的多元特色及成果。

這次台灣短篇影像特集邀請到2024「威尼斯國際美術雙年展」台灣館參展代表、知名影像藝術家袁廣鳴與策展人岩切澪擔任客座節目策劃，放映袁廣鳴、許家維、吳天章、蘇匯宇、饒加恩、李亦帆、劉玗、廖祈羽、許哲瑜、張徐展、崔廣宇及王雅慧等影像藝術家的作品。

透過作品中不同的影像技術及手法，可傳達台灣當代城市的日常生活、人們所處的社會和政治狀況等。

在展覽方面，展出台灣當代攝影藝術家周慶輝「人的莊園Animal Farm」中一幅作品「No.2」，以便利商店作為主要概念，表達現今社會大量生產所造成的「速食文化」、「工具化」問題。

周慶輝今天在會場對媒體表示，這次參展的作品主要是他在2015年發表的作品「人的莊園Animal Farm」，創作時間約一年半，是他首度以「編導式攝影」方式創作。

他說，作品的創作概念是以動物園的籠子來講人的籠子，動物園的籠子看得見，但人的籠子看不見，在動物園裡搭景，反映現在人在社會和這個世界生存的困境，利用動物園有形的籠子來隱喻人無形的籠子。

他在新竹動物園及壽山動物園搭景，所有照片都是實景拍攝。很多人看了這項作品都很驚訝地說合成得很細膩，光景的變化很好；但其實不是合成，而是一次拍攝完成的。在攝影的創作和脈絡裡，這屬於編導式攝影，和導演一樣，把想法重建出來，在動物園裡完成。

為何以「人的莊園」為主題創作？他說，自己在心情上或遇創作瓶頸時有時會去遊樂區，走到無尾熊區看到牠動也不動抱著一棵樹，實在太像台北人坐捷運了。心想，大家若有所思都不動，那就把捷運車廂搬進動物園，人像無尾熊一樣都不動應該會很有趣，於是創作動物園系列。

周慶輝正進行「應許之地：天使星」拍攝計畫，從呈現心智障礙兒童的生活境況出發，反映世人共通的生命議題，反思「同理心」在當代社會的重要性。

除了上映會、展覽外，工作坊則由袁廣鳴、岩切澪及多摩美術大學教授高嶺格對談當代藝術與影像藝術的自由表現。論壇則邀請國家電影及視聽文化中心修復保存研究員張怡蓁、國立台北藝術大學教授孫松榮、森美術館策展人近藤健一等暢談「台灣電影保存修復與新浪潮電影」。（編輯：郭中翰）1130202

惠比壽影像藝術節由東京都寫真美術館主辦，以介紹當代世界影像與藝術創作的多元面貌為主，本屆第16屆主題名為「去月球的30種方法」。中央社記者楊明珠東京攝 113年2月2日

第16屆惠比壽影像藝術節共有27國和地區參加，藝術家有125組共142人，展覽室展出作品有162件，上映作品44部。藝術節在東京目黑區東京都寫真美術館舉行，展期自2月2日至18日。中央社記者楊明珠東京攝 113年2月2日