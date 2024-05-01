新北議會國民黨團提議 勞動節全國統一放假

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市議會國民黨團今天召開記者會，書記長陳偉杰等人提出勞工加薪企業減稅、興建勞工宅提供企業租稅減免、五一勞動節應該全國統一放假等3訴求，籲中央政府照顧勞工權益。

陳偉杰和國民黨議員呂家愷、白珮茹、劉美芳、洪佳君等人召開記者會，提出上訴3項訴求。

陳偉杰表示，總統蔡英文曾說「勞工本來就是我們民進黨，心裡最軟的一塊」，這8年來，包括基本工資立法、工時過長、青年低薪、勞保破產等勞工政策，民進黨政府繳出令勞工失望的成績單。

他說，黨團向準總統賴清德呼籲，新北有全國最多的勞工，勞工的權益不能再一直等下去。希望透過勞動節為勞工的權益發聲，請新政府正視勞工訴求。

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白珮茹表示，很多政策都需要中央修法支持。請準總統賴清德儘快率領行政團隊落實勞工政策；呂家愷表示，「加薪減稅」是新北市長侯友宜在總統選舉時提出的重要政策，希望準總統賴清德可以從善如流。

劉美芳表示，現今房價高居不下，若企業可以與政府配合興建勞工宅，將能夠緩解勞工無殼蝸牛的焦慮；洪佳君表示，五一沒有全國放假是一種亂象，造成運作上的困擾，台灣應該比照世界各國，勞動節全國放假，才能與國際接軌。（編輯：李錫璋）1130501