世衛大會將討論大流行協議 醫界盼以衛生實體參與

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（中央社記者曾以寧台北2日電）第77屆世界衛生大會即將登場，大流行協議為本屆重要議題。台灣醫界聯盟今天表示，盼由友邦在談判中爭取台灣以經濟或衛生實體參與締約，或以觀察員身分出席締約方大會。

世界衛生大會（WHA77）將登場，大流行協議（Pandemic Agreement）為本屆會議重要議題。該協議包含「知識與技術轉讓」、「利益和資訊共享」、「全球供應鏈與物流網絡」等機制，以利在大流行爆發時即時共享國際疫情，並向全球提供關鍵衛生物資與技術。

台灣醫界聯盟基金會今天舉辦第2場全球衛生治理與政治系列座談。執行長林世嘉指出，盼促請理念相近國家與友邦，在談判中爭取以「所有國家」或「經濟體／衛生實體」作為締約方資格；如未能正式締約，則盼爭取以「觀察員」身分出席締約方大會及技術性機制。且無論最終能否參與協議，皆應將大流行協議國內法化，接軌國際並落實「Taiwan can help」。

醫界聯盟基金會董事長吳樹民說，過去只有會員或觀察員可以參與世界衛生組織（WHO）的討論，但大流行協議中就提到，應讓非會員也能參加討論，讓台灣有機會突破中國長年阻撓。

「大流行協議就是COVID-19防治加速器」，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙說明，歷史事實表明，若資訊能早點透明化、防疫醫療照護器材平均分布在全世界、加上知識技術轉移，就可望避免像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）這麼嚴重的大流行。

陳秀熙指出，台灣是衛生與經濟實體，又是全球健康模範生，希望能以區域性或聯盟性方式，結合相近理念國家的支持，參與締約，或至少以觀察員身分參加。國內各部會及民間團體也應全體動員，支持大流行協議法案，讓民眾在未來遭遇大流行時能獲保障。

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台灣經濟研究社社長孫智麗指出，COVID-19大流行凸顯全球供應鏈脆弱性，醫藥品領域所受衝擊更明顯。疫情中許多國家面臨口罩、疫苗等醫藥工具供應短缺，醫療物資不平等不僅有倫理問題，更演變成疫苗外交等政治賽局，加入協議將對台灣醫藥品與供應鏈安全性都有益。

新台灣國策智庫研發長李明峻指出，因著經濟方面的發展，世界貿易組織（WTO）等國際經貿組織，都設法讓台灣以經濟實體等形式參加；因此希望大流行協議發展中，也能比照此模式，讓台灣以某種身分參與條約，台灣也將條約國內法化，配合國際發展。（編輯：李亨山）1130502

陳秀熙 醫界籲台加入美衛生安全戰略 掌握成WHA會員時機