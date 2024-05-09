法鼓山「心靈環保家庭日」首度移師台南 19日登場

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）法鼓山今天表示，「浴佛暨心靈環保家庭日」19日將首度移師台南舉行，活動將以多元有趣的型態呈現，包括浴佛法會、心靈環保親子闖關體驗等，歡迎民眾參與。

每年農曆4月8日是佛陀聖誕日，漢傳佛教信眾會施行習以流傳數千年的浴佛儀式，表達對於佛陀開導的感恩，並為親友、為世界祈福，法鼓山從2007年開始也每年都會舉辦包含禪修、浴佛及家庭日等大型活動。

法鼓山今天發布新聞稿指出，今年「浴佛暨心靈環保家庭日」將首度移師台南，19日下午1時30分至6時於安南區九份子「廣雲寺」預定地舉辦，活動將以多元有趣的型態呈現，包括浴佛法會、心靈環保親子闖關體驗，以及當地學童節目表演與靜態展覽區。

法鼓山說，今年「浴佛暨心靈環保家庭日」富有動靜皆宜的活動設計，讓民眾可藉著遊戲放鬆身心，其中結合禪修體驗和心靈環保的闖關活動總計14關，包括幸福寶塔、幸福甜甜圈、幸福疊疊樂、同心諧力寶你幸福、菩薩的幸福密碼、鈔經御守、托水缽、心靈處方籤、放鬆禪、八式動禪，以及植物染手帕拓印、禪繞畫、此岸到彼岸、枯山水等等。

至於靜態展覽區，則以「鳳凰樹下的人間淨土」為主題，分別展出廣雲寺意象圖及雲集寺擴建落成圖，傳達法鼓山未來在雲嘉南弘法的願景，並展示大台南地區正法深耕，同時也介紹培育漢傳禪佛教龍象人才的法鼓山僧伽大學。

法鼓山說，活動廣邀雲嘉南信眾和當地居民，闔家一起來體驗輕鬆美好的心靈環保家庭日。（編輯：陳政偉）1130509