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挪威鮭魚鯖魚輸台日增 海產協會推中藥創意料理

2024/5/25 11:45（5/25 12:06 更新）
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挪威海產推廣協會今年在台灣推廣結合中藥的料理，以「麻辣青花椒粉」製作鮭魚排。中央社記者汪淑芬攝 113年5月25日
挪威海產推廣協會今年在台灣推廣結合中藥的料理，以「麻辣青花椒粉」製作鮭魚排。中央社記者汪淑芬攝 113年5月25日
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）挪威海產推廣協會統計，挪威的鮭魚、鯖魚輸出到台灣的數量持續成長，台灣已是挪威海產在亞洲重要市場，協會今年推出結合中藥的創意料理，讓挪威海產的烹調方式更多元。

挪威海產推廣協會是半官方組織，隸屬於挪威貿工漁業部，協會董事會的董事由貿工漁業部指派，任期2年。

挪威海產推廣協會日前在台灣舉辦記者會，現任東南亞總監艾斯沃（Asbjørn Warvik Rørtveit）說，台灣是挪威海產在亞洲重要市場，鮭魚和鯖魚是大宗，還有大比目魚、鱒魚等，今年1到4月，挪威出口到台灣的鯖魚較去年同期成長11%，鮭魚也成長5%，台灣進口挪威鯖魚的數量，目前在亞洲排名前5名。

艾斯沃說，挪威海產推廣協會近幾年與台灣的名廚合作，持續在家樂福、Mia C’bon等通路，舉辦挪威海產季，透過不同的料理方式，希望更多台灣人認識挪威海產。

挪威海產推廣協會今年研發結合中藥的料理，以「麻辣青花椒粉」製作鮭魚排，另用「蒜蓉辣椒醬」生焗鯖魚。

歐詩娜（Åshild Nakken）將於7月1日接任挪威海產推廣協會，她在記者會說，挪威的海產生長在具純淨、冷冽海水的天然環境外，並採取科學養殖，以先進技術捕撈並重視溯源永續，結合中藥的做法，可讓挪威的鮭魚、鯖魚等烹調方式變得更多元。（編輯：李亨山）1130525

挪威出口台灣的鮭魚、鯖魚等海產持續成長，挪威海產推廣協會日前在台灣舉辦記者會，宣布2024年挪威海產季將自6月1日起開跑。（挪威海產推廣協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年5月25日
挪威出口台灣的鮭魚、鯖魚等海產持續成長，挪威海產推廣協會日前在台灣舉辦記者會，宣布2024年挪威海產季將自6月1日起開跑。（挪威海產推廣協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年5月25日
#台灣
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