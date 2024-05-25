本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票3-4月開獎 幸運兒小7僅花39元中千萬
首頁 / 生活

蘭嶼雨勢驚人環島公路多處積水 鄉公所應變小組待命

2024/5/25 15:17（5/25 15:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘭嶼24日晚間至25日下午雨勢不斷。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
蘭嶼24日晚間至25日下午雨勢不斷。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）受到對流雨旺盛影響，蘭嶼昨夜至今天下午雨勢不斷，截至下午3時累積雨量已130.5毫米，環島公路多處積水，蘭嶼鄉公所應變小組待命，隨時搶修，公車目前維持正常行駛。

中央氣象署下午發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天蘭嶼有局部大雨或豪雨，台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

蘭嶼氣象站人員接受中央社記者電訪表示，蘭嶼地區從昨夜至下午雨勢不斷，早上還夾帶閃電打雷，上午10時至中午間雨勢最大，截至下午3時累積雨量已130.5毫米。

蘭嶼鄉民「阿樂本」透過影片表示，東清部落雨勢驚人，屋頂積水滿出，四處可見水柱、水瀑，停在路邊的拼板舟在急水沖刷下就像陸上行舟，環島公路多處野溪暴漲，出現土石流。

蘭嶼鄉公所秘書周孋珠表示，鄉公所應變小組待命，環島公路有些路段積水，土石流，雨勢稍緩就外出搶修，目前環島公路公車行駛不受影響，但建議機車騎士和遊客儘量不要外出，避免突發狀況發生，目前沒有發生重大災情。（編輯：黃世雅）1130525

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.70
更多編輯台推薦新聞：