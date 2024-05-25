蘭嶼雨勢驚人環島公路多處積水 鄉公所應變小組待命

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）受到對流雨旺盛影響，蘭嶼昨夜至今天下午雨勢不斷，截至下午3時累積雨量已130.5毫米，環島公路多處積水，蘭嶼鄉公所應變小組待命，隨時搶修，公車目前維持正常行駛。

中央氣象署下午發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天蘭嶼有局部大雨或豪雨，台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

蘭嶼氣象站人員接受中央社記者電訪表示，蘭嶼地區從昨夜至下午雨勢不斷，早上還夾帶閃電打雷，上午10時至中午間雨勢最大，截至下午3時累積雨量已130.5毫米。

蘭嶼鄉民「阿樂本」透過影片表示，東清部落雨勢驚人，屋頂積水滿出，四處可見水柱、水瀑，停在路邊的拼板舟在急水沖刷下就像陸上行舟，環島公路多處野溪暴漲，出現土石流。

蘭嶼鄉公所秘書周孋珠表示，鄉公所應變小組待命，環島公路有些路段積水，土石流，雨勢稍緩就外出搶修，目前環島公路公車行駛不受影響，但建議機車騎士和遊客儘量不要外出，避免突發狀況發生，目前沒有發生重大災情。（編輯：黃世雅）1130525