海運管理國際肯定 台灣連7年登東京備忘錄白名單

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部航港局今天表示，台灣今年再次登上東京備忘錄（TOKYO MOU）「白名單」 國家，連續7年獲殊榮，且比去年進步8名。

航港局船舶組長劉嘉洪在交通部例行記者會說，東京備忘錄已在5月公告最新的海運管理績效年報，這次共有62個國家列入評比，台灣再次榮登東京備忘錄「白名單」國家，已是連續第7年獲得白名單的肯定，排名由去年的第22名進步到第14名。

劉嘉洪指出，東京備忘錄為世界上9個港口國管制合作策略聯盟組織之一，針對到訪東京備忘錄23個會員國所轄國際港口的外籍船，進行港口國管制檢查，主要目的為消弭次標準船所帶來潛在的海事安全及海洋污染風險，台灣位處東京備忘錄管制範圍，東京備忘錄的成績最能體現國輪的管理績效。

另外，根據美國海岸巡防隊（USCG）最新頒布的年報，台灣列為零留置，也就是沒有缺失的優良船旗國。

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劉嘉洪表示，美國為世界第1大經濟體，各國透過海運與美國往來非常頻繁，美國海岸巡防隊也發展出其專屬的船舶檢查及評比機制，獨立於其他港口國管制組織，到訪美國港口的外籍船舶，均由美國海岸巡防隊依船舶風險評估結果實施抽查。

劉嘉洪說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代全球經濟持續復甦，9成以上的國際貿易商品都是靠海上運輸，海運對台灣的經濟發展非常重要，航港局積極關注國籍船舶於全球海域航行安全及環保等議題，持續精進國輪管理效能，善盡國際公約責任，攜手台灣優良航商及驗船中心共同提升國際海運市場競爭力。（編輯：管中維）1130528