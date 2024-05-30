阿里山林鐵7/1全線通車 嘉義藝術節配合展演

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市政府因應7月1日嘉義市升格42年，以及阿里山林業鐵路預計當天恢復全線通車，2024嘉義藝術節特別自6月22日起連續2週假日，將邀請劇團圍繞阿里山林鐵周邊展演。

嘉義市文化局今天舉行2024嘉義藝術節活動記者會，由嘉義在地特色的崇文國小舞蹈班與首次於嘉義市演出的「天馬戲創作劇團」帶來演出，為藝術節活動暖身，市長黃敏惠出席活動邀請大家屆時到場同歡。

黃敏惠致詞表示，嘉義市是阿里山林鐵起點，林鐵串起嘉義的人文歷史，6月22日至30日連續2週假日的嘉義藝術節，適逢7月1日嘉義市升格42週年及阿里山林鐵預計當天全線通車，因此，今年嘉義藝術節主題為「火車快飛、讓夢想起飛」。

黃敏惠指出，嘉義藝術節活動，將圍繞著嘉義市文化局廣場園區、嘉義製材所、阿里山森林鐵路車庫園區、嘉義市立博物館前T字路口同步舉行，將由17組優秀演出團隊帶來42場節目，現場還有50攤市集及8場工作坊。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修也出席表示，慶祝林鐵全線通車，7月1日及2日將在嘉義市文化局前廳展出由日本NHK電視台拍攝的林鐵紀錄影片，機會難得。

文化局表示，嘉義市公共圖書館首度推出的圖書館閱讀種子行動書車，配合6月29日、30日的藝術節活動，將在阿里山森林鐵路車庫園區進行2日快閃活動。（編輯：謝雅竹）1130530