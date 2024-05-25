絲瓜、南瓜價格差 嘉縣水上瓜瓜節促銷邀吃瓜

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣水上鄉今天舉辦首屆瓜瓜節，促銷瓜類產品，鄉長林緗亭說，水上盛產絲瓜、南瓜，今年天氣候影響減產3成，但價格與去年相較不升反降，邀請大家當「吃瓜群眾」。

水上鄉公所今天舉辦「吃瓜一路發」第1屆嘉義水上瓜瓜節，活動以「吃瓜」為主題，除了瓜果試吃、趣味競賽還有食農手作，促銷在地瓜果，嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、縣議員江佩曄都到場與民眾互動。

林緗亭接受媒體聯訪表示，今年水上的南瓜及絲瓜都受天候影響減產3成，但相較去年同期價格反減，絲瓜從去年一箱25斤新台幣1200元，降到今年剩800元，另南瓜也從去年一斤30多元，目前約25元。

林緗亭說，北回歸線穿越水上鄉，氣候適宜，出產各種高品質農特產，除了極光哈密瓜，還有南瓜、絲瓜、大黃瓜和木瓜及一手就能掌握的新品種Mini ball西瓜，還迎大家來吃瓜。

翁章梁致詞特別介紹Mini ball西瓜，他說小西瓜適合現在的家庭，買來一定吃得完，不像買大西瓜吃不完還要放冰箱。

蔡易餘一到場就先喝一杯木瓜牛奶，再上舞台與民眾比賽吃木瓜，蔡易餘表示，水上產的瓜果品質保證，他吃了、喝了就有力氣再進立法院打拚。

首屆瓜瓜節有10多家農民到場販售自產的物品，吸引近千人來選購，僅一上午現場的瓜果幾乎賣光光。（編輯：郭諭儒）1130525

嘉義縣水上鄉公所25日舉辦「吃瓜一路發」第1屆嘉義水上瓜瓜節，縣長翁章梁（圖）出席致詞，特別介紹Miniball迷你小西瓜。中央社記者蔡智明攝 113年5月25日