嘉義極光哈密瓜等3項農漁產 入選總統就職國宴菜

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）第16任總統、副總統就職國宴菜色出爐，嘉義縣「創四季溫室農園」嘉義極光哈密瓜、「邱家兄弟」黃錫鯛及白蝦等三項農漁產入選，國宴賓客在餐桌上能品嚐到嘉義的美味。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，「邱家兄弟」在布袋鎮從事水產養殖有50多年經驗，2001年起養殖全程無化學藥物、無抗生素、無生長激素養殖，同時採用中低密度生態共生養殖，主產物為虱目魚及白蝦，次產物包括鱸魚、吳郭魚、草魚、烏魚、豆仔魚和大頭鰱等。

國宴菜「原味純粹、刺楤生態魚－黃錫鯛」主角的黃錫鯛，是在引進海水過程中跑進魚塭的，屬肉食性魚種，嘴巴較小，會吃池中的小貝類，所以是在生態池中天然成長的魚，魚肉滋味就特別鮮美。

另外，「邱家兄弟」的白蝦也入列成為國宴「在地扎根—五大族群代表小吃」中酸辣蝦的食材。白蝦濾食池水中的藻類及有機物成長，不但可以維持魚塭良好水質，肉質更是扎實、口感Q彈且滋味鮮甜。

縣府指出，「邱家兄弟」養殖水產品牌已是品質保證，老闆邱經堯曾陸續榮獲全國優秀漁民、產銷履歷達人、國家環境教育獎和10大神農等殊榮。

國宴上也將享譽國際的台灣水果端上桌，其中最火紅的明星就屬來自嘉義縣的「嘉義極光」哈密瓜。縣府指出，嘉義極光吃起來清脆爽口、甜而不膩，還帶有淡淡的焦糖香氣，是近年來水果市場的新寵兒。

縣府強調，「嘉義極光－歐若拉」（AURORA MELON）是縣府自創品牌，已註冊商標，並訂定品牌標章使用規範，須以嘉義縣為產地，採溫室種植、一株僅保留一果，採收上市前，必須經農藥殘留檢驗合格，以及符合甜度檢測14度以上等條件，產地輔導單位才會核發標章貼紙，每一顆嘉義極光的腰身，都貼有如身分證的專屬編碼貼紙可追溯生產農友。

總統、副總統就職國宴菜色採用全國22縣市當令食材的8道主菜，講出台灣故事和歷史，彰顯民主、自由、多元及族群融合的台灣價值。（編輯：黃世雅）1130517