農糧署推食農教育繪本 學童藉閱讀認識台灣水果

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（中央社記者李明宗、實習記者吳柔廷台北30日電）致力「食農教育」的農糧署到國小推廣水果繪本，農糧署代理署長蘇茂祥今天說，台灣要達淨零碳排，食農教育可有貢獻，透過繪本讓學童了解「吃在地、食當季」。

農業部農糧署上午在做為示範場域的新北市永和國民小學舉辦食農教育活動及繪本互動導讀，期望學童增加在地農業認同感，傳承台灣水果產業文化。

蘇茂祥會中表示，要達淨零碳排，可多支持本土農產品，透過減少進口水果而減少碳足跡。以台灣高接梨為例，完善的高級嫁接技術不輸進口水果，鼓勵民眾多食用當季農產品。

媒體聯訪問及為何透過繪本落實食農教育，蘇茂祥說，希望以台灣水果為主角的繪本教育下一代認識台灣水果，另也有相關跨季演出及DIY體驗，讓國小學童支持本土水果。

至於學童最能接受什麼形式的食農教育推廣，永和國小校長莊朝欽表示，繪本最容易入門，透過插畫及簡短文字，讓學童快速且深入了解，且有更多想像空間。

農村發展基金會董事長蔡復進說，繪本包括「芒果妹妹要出國」、「翡翠王國的秘密」、「檳榔山大王的煩惱」、「充滿歡笑的梨園」、「柚見好朋友」及「葡德正神」，以生動有趣故事搭配插畫，介紹芒果、柚子、葡萄、芭樂與水梨等國產水果栽種方式，今年將再出版香蕉、火龍果與鳳梨為主角繪本。

為扎根食農教育，除永和國小外，農糧署將在國立嘉義大學附設實驗國民小學、彰化市中山國小、高雄市愛群國小、宜蘭縣中山國小等及台南市、台中市與屏東縣的圖書館辦閱讀推廣活動；農糧署說，繪本電子檔可上農村發展基金會網站免費瀏覽，也歡迎教師下載應用。（編輯：李明宗）1130530