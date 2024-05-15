台灣鳳梨受青睞 輸銷日本供校園營養午餐

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台灣鳳梨受到日本青睞，茨城縣水戶市、笠間市、守谷市及大子町等市町學校今年更採購作為校園營養午餐水果食材，農業部農糧署今天則在台南市召開記者會致謝。

農糧署今天在台南市舉辦台灣鳳梨輸銷日本供學童營養午餐記者會，感謝日本消費者長期支持台灣鳳梨，會中不僅邀來日本笠間市辦事處長木下知香，更播放日本茨城縣水戶市長高橋靖致意影片。

台南市政府農業局發布新聞稿指出，農糧署和日本茨城縣民國108年簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，茨城縣每年採用台灣香蕉作為學童營養午餐飯後水果，採購頻率逐年增加。

農業局表示，台灣金鑽鳳梨纖維細緻，果心可食，香氣濃郁，111年獲得茨城縣幼稚園及中小學等9間學校認同，首度成為校園營養午餐水果食材，今年台南金鑽鳳梨也受到茨城縣水戶市、笠間市、守谷市及大子町等4市町89間學校青睞，採購供應校園營養午餐。

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茨城縣水戶市和台南市近年來交流密切，兩市友誼始於104年躲避球交流活動，又因飛虎將軍廟而深化；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情去年解封，雙方學生再進行躲避球交流。

台南市長黃偉哲表示，茨城縣採購台南鳳梨作為校園營養午餐水果食材，加深飲食文化交流，也為台南農產品拓展新視野，台南市和水戶市預定11月舉行締盟儀式，凝聚友誼合作。（編輯：謝雅竹）1130515