黃偉哲招手廠商投資 強化安平港灣暨周邊供應鏈

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市長黃偉哲今天向廠商招手投資安平港灣暨周邊地區，期待進駐或促成合作商機，強化安平港與鄰近地區產業供應鏈。

黃偉哲今天在安平港灣暨周邊地區招商說明會，宣傳台南投資環境優勢、安平港未來發展及規劃、通關服務等，現場吸引近100家廠商參與。

黃偉哲表示，投資台南已成顯學，中央及地方也投注心力規劃建設。在「北觀光、南自貿」大目標下，安平港周邊已有良好基礎建設，加上潮差不到0.5公尺，堪稱是無波無瀾港灣，地理位置好，離市區近，生活機能方便。

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黃偉哲說，台南市政府配合台灣港務公司，在安平港南邊發展自由貿易港區業務，發揮「前店後廠」、「委外加工」等經濟效益，並結合安平工業區等生產基地，帶動港區及周邊發展，以吸引潛在業者投資進駐或促成合作商機，強化安平港與鄰近地區產業供應鏈。

台南市政府發布新聞稿指出，安平港灣暨周邊地區招商說明會，讓業者了解台南市投資環境及安平港自貿區營運利基與競爭優勢，也為有意願進駐業者整合港務、關務及港政資訊，提供單一服務窗口，創造雙贏未來。（編輯：謝雅竹）1130515