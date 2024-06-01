世界自行車日 澎湖同步推騎遊菊島沁涼一夏

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（中央社澎湖縣1日電）6月3日為世界自行車日，澎湖100多名車友今天在陰涼天候下，騎乘湖西黃金濱海車道，沿途欣賞美麗海岸線景光與體驗文化，同時與全台串聯拼湊出台灣自行車環島路線軌跡圖形。

觀光署澎湖國家風景區管理處響應世界自行車日，今天推出「騎遊菊島沁涼一夏」活動，行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、澎管處長洪志光與100多名車友一起騎乘，享受澎湖騎乘自行車時光。

上午9時這項活動，同時搭配自行車VELODASH飛騎APP，全台分46個站點同時騎乘出發，合作拼湊出台灣自行車環島路線軌跡圖形。活動路線自澎湖遊客中心出發，沿「湖西黃金海岸濱海自行車道」前進，沿途經烏崁社區巷弄、穿梭馬公第1、2海淡廠，以及隘門、林投沙灘與龍門閉鎖陣地等海景車道。

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洪志光表示，「騎遊菊島沁涼一夏」活動今天以多元的湖西黃金海岸濱海自行車道為主，雖然颱風外圍有降雨仍不減車友興致，沿途參觀澎湖尖山發電廠電力展示館、龍門閉鎖陣地補給後返回，並到尖山電廠品嚐清涼有勁枝仔冰棒，全程20公里。

澎管處表示，澎湖最適合騎乘自行車旅騎慢遊，可減碳節能又健身，在6月底前與10月間與自行車協會辦理自行車領騎服務，凡5人以上即可申請，由自行車協會進行領騎與導覽，一起來澎湖騎車及探秘等景觀。（編輯：孫承武）1130601