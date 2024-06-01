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李孟諺視察花蓮震災復建 指示鐵公路聯防互通有無

2024/6/1 21:59（6/1 22:11 更新）
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交通部長李孟諺（左）1日視察花蓮震災後鐵公路復建情形時指出，花東居民高度依賴鐵公路，公路局應加速辦理設計施工，如邊坡有落石應主動清理，另在落石告警的設計上應可即時通知台鐵公司進行必要預警作為，鐵公路在聯防上應互通有無，以維護用路人安全。（交通部提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年6月1日
交通部長李孟諺（左）1日視察花蓮震災後鐵公路復建情形時指出，花東居民高度依賴鐵公路，公路局應加速辦理設計施工，如邊坡有落石應主動清理，另在落石告警的設計上應可即時通知台鐵公司進行必要預警作為，鐵公路在聯防上應互通有無，以維護用路人安全。（交通部提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年6月1日
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）交通部長李孟諺今天視察花蓮震災後鐵公路復建情形，除要求各機關盡全力加速提升花東地區聯外交通的可靠度，也指示鐵公路聯防要互通有無。

交通部發布新聞稿，李孟諺搭乘R200型柴電機車至和仁站北迴線，聽取災後復舊進度簡報。台鐵公司說明歷經0403花蓮地震及0422和仁土石流的影響，台鐵都在24小時內完成中斷路段搶修恢復通車，後續台鐵路線及站場復舊工作，以最高安全標準施作。

至於台鐵和仁站南邊因台9丁山側土石坍崩坍，遭大量土石流灌入，淹蓋路線造成中斷。為維護旅運安全，台鐵規劃分段清淤提升蓄災容量、中期加強邊坡保護及告警設施、長期則設置明隧道方式加強行車安全。

李孟諺接著到鄰近的台9線158.3K處視察，由公路局說明，已規劃辦理被動式防落石網及落石告警，預計今年底完成。

李孟諺表示，0403花蓮地震和近期的豪雨過後，造成嚴重的土石坍方，台9線158.3k處路段與台鐵軌道相鄰，施工單位要提高警覺。

李孟諺也說，花東居民高度依賴鐵公路，公路局應加速辦理設計施工，如邊坡有落石應主動清理，另在落石告警的設計上，應可即時通知台鐵公司進行必要的預警作為，鐵公路在聯防上應互通有無，維護用路人的安全。（編輯：李亨山）1130601

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