居托訪視員訓練起跑 衛部分析工作內容盼簡化行政

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（中央社記者曾以寧台北3日電）衛福部日前修訂居家托育服務中心訪視工作指引，並於近日辦理訪視人員訓練。社家署表示，已啟動訪視人員工作內容分析，擬透過簡化行政或增聘行政專員，讓訪視員專注於訪視工作。

劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童案震驚社會，衛生福利部日前修訂「直轄市、縣（市）政府居家托育服務中心訪視工作指引」，包括訪視原則、分級訪視及觀察重點等，給予一致性的標準；並分區舉辦工作坊，讓第一線訪視人員能夠更了解訪視、觀察重點。

社家署今天表示，已自5月底起於全台各區舉辦4場工作坊，將於明天舉行最後一場。工作坊邀請業界專家說明如何執行新訪視指引，學員除針對指引及操作內容提問，多回饋現行工作分配下，行政工作繁雜，盼減少行政工作量。

衛生福利部統計，國內居家托育服務登記證書人數共約2.7萬。社家署副署長張美美告訴中央社記者，扣除目前沒有收托小孩的「空手保母」，共約有1.9萬人；訪視人員部分，包含督導共約有500人。

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張美美指出，訪視人員與托育人員比例，已高於規定的1:60；但因實際工作內容可能還包括托育媒合、協助擬定契約、托育費用補助申請、托育爭議處理等。因此已請各地方政府進行訪視人員工作分析，盤點工作負荷，盼未來可透過簡化行政流程、改善資訊系統，或增加行政人力等方式，讓訪視人員專注於訪視工作。

張美美表示，過去對地方政府補助僅限於聘僱訪視人力，未來考慮增加補助聘僱行政人力，行政事務改由專人處理；但這部分涉及是否在明年增列預算，仍待各地進行人力分析與盤點，再做進一步討論。（編輯：李亨山）1130603