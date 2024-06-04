行動郵局APP影音AI創作競賽 祭百萬元總獎金

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中華郵政公司今天宣布，9月將舉辦競賽，提供總獎金新台幣100萬元，邀大專院校學生運用AI生成技術，以行動郵局APP的多元服務為主題創作影音。

中華郵政發布新聞稿，行動郵局APP自民國111年推出，是全國唯一整合郵務、儲匯、壽險、電商的APP，累計下載量已突破630萬次，註冊人數也超過400萬人。

中華郵政指出，今年初AI生成大廠宣示其影片生成服務即將開放給大眾使用，是AI生成技術的重大進展，也為行動郵局APP提供絕佳的契機。

中華郵政規劃於9月舉辦「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」，提供總獎金100萬元，邀請大專院校學生運用AI生成技術，以行動郵局APP的多元服務為主題進行影音創作。

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中華郵政表示，這次競賽也攜手AI領導企業台灣微軟及叡揚資訊公司，加入AI行銷科技應用培訓課程，共同為國家社會培育AI數位行銷人才，不僅提供年輕學子發揮創意與科技相結合的機會，更展現中華郵政在數位轉型和年輕化策略上的決心與行動力。

行動郵局APP除線上儲匯、壽險、郵寄便及電商服務外，也提供郵局實體據點線上取號、預填表單、ATM無卡存款/提款、行動支付、數位存款帳戶、數位VISA金融卡（無實體卡）及推播通知等虛實融合便利服務。（編輯：張雅淨）1130604