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各地留意陣雨或雷雨 晚起金馬易有低雲霧

2024/6/7 08:53（6/7 09:02 更新）
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台北自由廣場遊客午後遇雨，未備雨具的民眾高舉包包或以手遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社台北7日電）中央氣象署今天表示，各地有局部短暫陣雨或雷雨，中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生機率；晚起馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度，民眾可留意航班資訊。

氣象署網站發布訊息指出，今天低壓帶影響，環境持續不穩定，降雨機率高，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率，前往山區活動請慎防坍方及落石，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署表示，夜晚清晨各地低溫攝氏23至25度，北台灣高溫約27、28度，其他地區29至31度，下雨時感受舒適，雨停的空檔稍微悶熱。

清晨至上午馬祖易有較強陣風，清晨西半部地區及晚起馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度，請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積，空品多為普通。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1130607

#大雨
#金馬
#氣象署
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