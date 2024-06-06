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未來一週溼答答 11日起雨勢集中在中南部

2024/6/6 17:59（6/6 18:24 更新）
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中央氣象署6日表示，7日至8日各地午後要留意有局部大雨發生；9日至11日仍要留意局部短暫雷陣雨。圖為台北市信義區民眾撐傘外出。中央社記者趙世勳攝 113年6月6日
中央氣象署6日表示，7日至8日各地午後要留意有局部大雨發生；9日至11日仍要留意局部短暫雷陣雨。圖為台北市信義區民眾撐傘外出。中央社記者趙世勳攝 113年6月6日
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（中央社記者余曉涵台北6日電）交通部中央氣象署今天指出，受到低壓帶影響，明天及8日各地有局部短暫陣雨或雷雨；9日到13日受鋒面和西南風影響，各地持續有雨，尤其11日到13日雨勢將集中在中南部。

氣象署預報員張竣堯向媒體表示，明天及8日受到低壓帶影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢方面，午後各地可能有局部大雨，明天及8日降雨區域會比較廣一些。

張竣堯指出，8日受到低壓帶影響，南台灣有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後要留意局部短暫雷陣雨，11日到13日中南部及各地山區有午後局部短暫雷陣雨。明天到端午連假，金門及馬祖有低雲與霧。

溫度方面，張竣堯說，未來會轉為西南風，溫度趨勢會稍微上升，明天低溫約在攝氏22度到25度，至於高溫，如果沒有下雨的時間，有機會達到30度，未來一週低溫約在24度到26度，高溫則在32度左右。

張竣堯提醒，未來一週的雨勢預估有局部大雨發生，下雨的天數可能會比較長，尤其中南部山區要留意坍方落石或積水淹水的狀況。（編輯：管中維）1130606

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#西南風
#雷雨
#鋒面
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張竣堯
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華南雨區東移 午後中南部留意大雨
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