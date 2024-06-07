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引領ESG永續發展 北分署開班培訓綠能人才

2024/6/7 11:04（6/7 11:16 更新）
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勞動部勞動力發展署北分署成立ESG永續發展產業人才培訓據點，規劃開設永續管理師、溫室氣體盤查人員等專班，培訓綠能人才。圖為溫室氣體盤查班上課情形。（北分署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年6月7日
勞動部勞動力發展署北分署成立ESG永續發展產業人才培訓據點，規劃開設永續管理師、溫室氣體盤查人員等專班，培訓綠能人才。圖為溫室氣體盤查班上課情形。（北分署提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年6月7日
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（中央社記者吳欣紜台北7日電）淨零轉型和綠能運用為提升產業競爭力關鍵，勞動部勞動力發展署北分署ESG永續發展人才培訓據點，今年規劃開班永續管理師、溫室氣體盤查人員等專班，培訓綠能人才。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，為加速產業轉型，勞動力發展署北分署設立「ESG永續發展人才培訓據點」，藉由產、學、研齊力合作，培育符合ESG（環境、社會、治理）永續發展需求的人才。

北分署說，據點112年成立，已培訓106名綠能產業專業人才，今年則規劃「ESG永續管理師」、「溫室氣體盤查人員」、「企業永續人才」等5個培訓專班，預計訓練210人。

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北分署表示，「ESG永續發展人才培訓據點」鎖定理念推廣、多元培訓和企業合作三大策略培育人才，針對產業領域進行職能需求和人才供需調查，開發相關課程，培訓企業永續管理師、查證員及碳盤查管理師等，確保訓練人才專業技能與市場需求零落差。

北分署說，「ESG永續發展產業人才培訓據點」16日將開辦「溫室氣體盤查實戰人員培訓班」，現正開放招生中，結訓後將可投入永續發展管理、溫室氣體查驗、內部稽核及顧問輔導等工作，平均薪資可達50K，想進一步了解據點開課訊息都可上台灣就業通網站查詢。（編輯：陳政偉）1130607

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