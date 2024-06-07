限量鐵道便當魅力無限 樂天女孩加持粉絲嗨翻

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（中央社記者余曉涵台北7日電）第9屆鐵路便當節今天起展開，今年以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，包含日本鐵道業者、台灣業者等53家業者、47種便當參展，其中樂天桃猿啦啦隊女孩也現身跟粉絲合照，

台鐵公司今天舉行2024第9屆鐵路便當節開幕記者會，台鐵表示，今年便當節展區以「山嵐海風．享食漫遊」為題規劃，打造豐富的沉浸氛圍場域，並特別規劃了海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區，讓民眾參與其中、探索無限趣味；搶先曝光山嵐號和海風號列車外觀造型餐廳，由漢普頓酒店和欣食旅帶來鐵路便當節專屬美味餐點。

台鐵指出，第9屆鐵路便當節有來自台鐵的6家餐旅分處推出融合在地食材與當地文化的特色便當，更有獨家推出的山嵐號、海風號造型陶瓷便當盒，以及熱烈回響的新版懷舊鋼盒便當。

朱先生今天上午3時30分就到北車排隊，要購買福井食堂的鐵道便當，他表示住在三重，為了排在首位今天凌晨就出發排隊。朱先生說，福井食堂每年都有不一樣的便當，且今年的九宮格便當是跟彰化地區的業者合作，因此特別要搶頭香來購買。

今年鐵道便當節現場也祭出樂天桃猿啦啦隊的樂天女孩拍照會，也吸引不少民眾一早就來排隊，今天特別請假從新竹北上的陳先生，上午7時就來排隊，最喜歡的隊員是筠熹。他說，平常在球場比較少有合照機會，因此今天特別前來便當節排隊，要搶頭香跟樂天女孩岱縈、孟潔合照。

台鐵董事長杜微接受媒體聯訪表示，今年是台鐵公司成立後第1個鐵路便當節，因此特別擴大規模，營收方面去年有新台幣940幾萬元，今年營收可望破千萬。

杜微指出，從另一個角度來看，今年下半年台鐵將要積極推動鐵道觀光，像是山嵐跟海風號，可以提前給民眾體驗參觀。

便當方面，杜微說，便當的品質跟種類都會再精進，要給旅客有不一樣的體驗。（編輯：陳政偉）1130607