端午連假疏運 賴總統：多多搭乘大眾運輸

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（中央社記者余曉涵台北7日電）總統賴清德今天上午視察端午節連假交通疏運狀況，賴總統致詞時除了感謝端午節仍堅守崗位的交通、警察、國軍等工作人員外，也呼籲民眾可以多多搭乘大眾運輸工具。

賴總統今天視察「端午節連續假期交通疏運情形」，賴總統致詞時指出，明天起就是端午連假，會有很多民眾返鄉度假或出遊，將有一波波的人潮跟車潮，交通部長李孟諺率領的交通部所屬單位要謹慎因應，讓民眾快快樂樂出門，平平安安回家。

根據台鐵簡報，今年端午連假疏運預期在6月7日及6月10日將達到高峰，預估平均每天載客量為73.5萬人次，單日最高為80.5萬人次。台鐵董事長杜微指出，參考元旦假期等週末運量，推估這次疏運運量較去年端午節增加20%。

杜微指出，今年端午節疏運較去年同期座位數平均每日增加3437個座位、88萬6350座位公里，疏運期間每天平均較平日增加6.1%，東線增加10.8%，西線增加4.4%，南迴線增加4.8%。

台灣高鐵指出，預計端午連假疏運單日最大量將落在6月10日約31.2萬人次，單向最大運量預估在6月10日北上18.6萬人次。

高鐵董事長江耀宗說，疏運期間加開112班次，總計開行881班次，6月7日及6月10日為疏運最高峰，分別開行192及196班次疏運旅客，疏運期間提供86萬個座位運能，較平常增加13.4%。

賴總統指出，台鐵跟高鐵在端午連假都有加開班次，高公局也做了應變措施，希望提供足夠的座位或順暢的道路給民眾使用，請交通部所屬單位隨時掌握供需狀況，進行應變調整。

賴總統表示，安全很重要，肯定台鐵公司跟高鐵公司在假期前的安檢跟維護，這都是負責任的做法，「安全不可取代」，這部分要隨時掌握。

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賴總統也感謝在端午節仍堅守崗位的交通、警察、國軍等工作人員，賴總統說，民眾有辦法在端午節返鄉度假跟出遊，都是大家辛苦努力的成果，也呼籲民眾可以多多搭乘大眾運輸。

交通部長李孟諺指出，今年端午節台鐵跟高鐵都有增加班次，提升不少運量，尤其若台中高鐵站再度發生大排長龍的狀況時，台鐵可因應加開班次來紓解人潮，國道客運也有加班車，航空跟海運也有增加運量要滿足端午連假疏運。（編輯：陳政偉）1130607