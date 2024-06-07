北藝大校長陳愷璜遭指利益衝突 校方主動通報監察院

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（中央社記者陳至中台北7日電）台北藝術大學前校長楊其文在臉書發文，質疑現任校長陳愷璜將標案標給自己兒子。北藝大校方近日發布聲明，調閱後認為疑似違反「公務人員利益衝突迴避法」，已主動通報監察院。

北藝大前校長楊其文於6月5日發文，指陳愷璜將學校標案標給自己兒子陳璽任，並具體點出校方於民國110年11月30日支付新台幣8萬3601元到陳璽任合庫淡水帳戶。

校方於5日發布聲明指出，針對外界質疑陳愷璜與承攬人有一等親關係，校方在調閱相關採購文件後發現，本案疑似涉及違反「公務人員利益衝突迴避法」，已主動通報監察院，依法辦理。

校方聲明強調，校內所有行政程序與相關經費支付都依法辦理，外界如有任何疑慮或證據，可向相關單位檢舉，經調查屬實，北藝大必依法處理。然而，若不是事實，應還當事人清白。

另外，部分媒體指北藝大5日發布聲明後，監察院卻遲遲沒有收到相關資料。北藝大今天向中央社記者表示，5日先由人事室通報監察院，並於6日將相關文件以密件方式限時掛號寄出。

校方表示，在限時掛號郵件抵達前，監察院若有需要先行提供相關文件電子檔，校方將以加密郵件方式辦理。

VERSE雜誌日前報導，北藝大校長陳愷璜把先前已經荒廢的倉庫改為校長室，笑稱自己是「躲在倉庫裡面的校長」，不過照片中看到校長室內有書牆、沙發、吧台、植栽和雕塑、藝術品，空間大且裝潢幾乎是美術館等級，引發學生留言狂酸。校方則於1日說明，經費經公開招標程序，可受公評，將啟動溝通機制。（編輯：方沛清）1130607