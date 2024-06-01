北藝大校長室遭指豪華 校方：可受公評 啟動溝通機制

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（中央社記者陳至中台北1日電）台北藝術大學將已荒廢的倉庫改為校長室，但有學生不滿內部裝潢精美，反觀學生空間卻往往年久失修。校方今天解釋，經費經公開招標程序，可受公評，將啟動溝通機制。

VERSE雜誌日前報導，北藝大校長陳愷璜把先前已經荒廢的倉庫改為校長室，笑稱自己是「躲在倉庫裡面的校長」，不過照片中看到校長室內有書牆、沙發、吧台、植栽和雕塑、藝術品，空間大且裝潢幾乎是美術館等級，引發學生留言狂酸。

對此，北藝大今天發布新聞稿解釋，作為公立學校，所有的花費都經過公開招標程序，並無不當並可受公評；對於外界不同意見，北藝大予以尊重，引發學生的誤解，校長陳愷璜已指示成立溝通小組，立即啟動溝通機制。

北藝大指出，因應校務發展業務愈來愈繁重，於民國106年將副校長由原來的1名增加至2名。兩名副校長的辦公空間非常狹小，需要另覓空間，因而陳愷璜決定讓出自己的辦公室，供兩名副校長使用，另將4樓已經廢棄且堆滿雜物的闈場改成校長室，同步將5樓的空間也整理提供高教深耕辦公室使用。

外界質疑整修費用過高，北藝大表示，身為公立大學，所有的整建費用都需經過法定的程序招標辦理，網路上批判「百萬廁所」與事實不符，而是在整建過程中，同步整修了包括行政大樓6間公用廁所與校長室廁所的全部設計費，以及校長室兩間廁所之施工費用，所有的花費乃因應空間規畫及整建老舊廁所考量。

由於外界的發言引起學生在網路社群中紛紛表達宿舍漏水、教室老舊破損的不滿，北藝大表示，目前的校舍大部份是建校時所興建，已超過30多年，的確有老舊漏水等使用上的缺點。近兩年已逐年逐步進行校舍修繕，例如去年共花費新台幣6800萬元，修繕4個不同的系所教學大樓，今年夏天也將啟動綜合宿舍的修繕。

北藝大指出，2年修繕初步估計超過億元，然而限於經費有限，必須逐年分階段進行。

陳愷璜並透過校方表示，數位時代人人均可在網路上評論，北藝大作為公立大學，使用納稅義務人的錢，所做所為都有其社會公共責任，網友們任意指涉校長室使用名牌家俱等，已偏離事實，且造成北藝大管理團隊和學生之間的巨大誤會。

陳愷璜呼籲網友們發言能本於事實，任何對北藝大發展有利的建議，北藝大都虛心接受。然而，未經查證的偏頗言論，北藝大也會保留法律追溯權。（編輯：陳政偉）1130601