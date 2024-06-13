北藝大校長陳愷璜涉利益衝突 葉丙成：確有疑慮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北13日電）台北藝術大學前校長楊其文在臉書發文，質疑現任校長陳愷璜將標案標給自己兒子。教育部次長葉丙成今天說，經派員到校查訪，依事證確有疑慮，已移請監察院做後續調查。

北藝大前校長楊其文於6月5日發文，指陳愷璜將學校標案標給自己兒子陳璽任，並點出校方於民國110年11月30日支付新台幣8萬3601元到陳璽任合庫淡水帳戶。

教育部次長葉丙成今天到立法院備詢，民主進步黨籍立委林宜瑾、吳沛憶等人都問及北藝大的爭議，包括校長室裝潢豪華、宿舍卻經常失修、助教費卻被砍了一半、標案爭議等，希望教育部嚴謹調查。

葉丙成表示，教育部已於11日派員赴北藝大查訪，陳愷璜將標案給自己兒子，依事證確有疑慮，教育部已移請監察院作後續調查。

另外，葉丙成也提到，助教薪水若砍半，對教育品質不是好事，他自己也沒請過月薪僅新台幣3000元的助理。而北藝大校舍整修，教育部有補助經費，據了解校方先整修餐廳，今年會啟動宿舍整修。

北藝大校方5日聲明，外界質疑陳愷璜與承攬人有一等親關係，校方調閱相關採購文件後發現，此案疑涉及違反「公務人員利益衝突迴避法」，已主動通報監察院，依法辦理。教育部8日說，已發函北藝大要求說明，校方雖主動通報監察院，但並不影響教育部的行政調查。（編輯：陳清芳）1130613