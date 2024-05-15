建國啤酒廠案引議 北科大：將維護文資當活教材

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（中央社記者許秩維台北15日電）建國啤酒廠研擬變更為北科大用地，引發文資團體疑慮。北科大校長王錫福今天表示，學校有能力保存文化資產，未來若接手用地，將維護文化資產並作為活教材。

媒體日前報導，台北市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來規劃變更為台北科技大學用地，將由內政部都市計畫審議，有文資團體憂心建啤土地遭分割影響後續使用。

台北科技大學校長王錫福今天出席台北科技大學「記憶．技藝─百年北科文資薪傳紀實」系列展覽，接受媒體訪問時表示，校內建築系有1/3師資的教學和歷史建築有關，部分教師還參與各項文資委員會、或都市計畫委員會，校內還有設計系、文化事業發展系等科系，證明北科大有能力和信心去維護和保存文化資產。

未來若「建國啤酒廠」變更為北科大用地，王錫福指出，校方將採產學合作方式持續下去，除了進行維護，也可作為學生的活教材，加上大學是開放式校園，屆時圍牆都會拆除，且空間都對外開放，民眾與里民都能使用。

對於文資團體的憂慮，王錫福提到，北科大和文資團體目標一致，校方會努力消除外界的疑慮；建國啤酒廠若交由學校執行，不會變成蚊子館；而北科大所有作為都會受到政府監督，校方也都會遵照文資法規定。（編輯：陳政偉）1130515