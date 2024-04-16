修建國啤酒廠估需5.3億 北科大：有能力維護文資

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（中央社記者陳至中台北16日電）建國啤酒廠擬變更為北科大用地，引發民團質疑。北科大校長王錫福今天發布聲明指出，建國啤酒廠修復再利用估需新台幣5.3億元，北科大有能力、有專業、有團隊維護文化資產。

媒體報導，台北市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來變更為台北科技大學用地，近日將由內政部都市計畫審議；有民團質疑北科大稱用地不足，又將校舍租給汽車展示中心，此案可能「掛羊頭賣狗肉」，以增校舍用地為名、行商業用途之實。

北科大繼昨天發布新聞稿後，今天再於學校網站公布由校長王錫福署名的聲明，重申北科大校地嚴重不足與受限，距離現有校區約200公尺的建啤土地，能立即有利於教學場域的連結。

王錫福指出，建啤校區規劃分為大學一及大學二兩個區塊。大學一包含修繕古蹟12棟、歷史建物2棟，修復再利用計畫將分期進行，預估所需經費為5億3200萬元，「這是北科大的社會責任，非單一人民團體能為建啤永續做到的。」

大學二區塊有歷史建築抽水井1座、無文資身分的建築3棟，除水井外，其他修復後將實際作為教學與實習運用。

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王錫福強調，北科大有能力、有專業、有團隊維護建啤校地，建築系超過1/3教師具歷史建築修復專長，加上設計學院互動系、工設系及人社院文發系等專業師資，能讓建啤校地不只是文化資產維護的活教材，更能建構守護城市歷史文化的使命感。

聲明指出，北科大會確保建啤校地兼顧教育永續、文資維護、繁榮鄰里等理念，共同創造利他與共好的多贏局面。（編輯：張雅淨）1130416