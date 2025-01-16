北科大、Sunbird合作 聚焦智慧能源育軟體人才

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（中央社記者許秩維台北16日電）軟體供應商Sunbird與台北科技大學產學合作，未來將聚焦DCIM軟體領域和智慧能源解決方案，並導入AI在軟體開發和資料中心的應用，合作培育軟體技術人才。

Sunbird（太陽鳥軟體公司）與台北科技大學合作設立「Sunbird．北科能源管理研發中心」，今天舉行前瞻資料中心基礎設施管理軟體研發合作啟動儀式，未來將聚焦前瞻資料中心基礎設施管理與智慧能源解決方案，合作培育軟體技術人才。

台北科技大學校長王錫福指出，Sunbird為世界級的DCIM軟體供應商，服務眾多國際企業，雙方自2016年開展合作，2019年10月展開第1期5年計畫，合作設立研發中心，去年10月啟動第2期5年計畫，累計合作金額將達到1億元規模，顯示雙方已建立長期合作的默契與信賴。

王錫福提到，Sunbird每兩週都會派主管和工程師，與師生一起開會討論並提供回饋，至今超過100名學生參與技術研發，參與計畫的學生暑假有機會到Sunbird台灣分公司實習，已有20多名學生畢業後加入Sunbird工作，希望未來有更多師生投入資料中心軟體、節能、AI等前瞻研究，協助台灣發展DCIM產業鏈。

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Sunbird董事長徐清一表示，Sunbird的願景是建立以台灣為中心的DCIM全球研發基地，「Sunbird．北科能源管理研發中心」提供工程師與學校師生共同研發的場域，合作培育學生軟體開發與測試的實務能力，希望強化學生與跨國企業工程師溝通及協同合作的經驗，為台灣軟體產業的永續發展盡一份心力。

「Sunbird．北科能源管理研發中心」主任劉建宏說明，未來將聚焦於應用敏捷開發、自動化測試、程式碼重構、效能優化等相關技術及教育訓練，以及針對DCIM軟體的壓力測試、程式碼品質分析，還將擴展導入AI在軟體開發和資料中心的應用。（編輯：管中維）1140116