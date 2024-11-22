北科大修復一大川堂 全台首棟校園鋼筋混凝土建築

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（中央社記者陳至中台北22日電）台北科技大學校史悠久，校內有據稱是台灣第1棟校園鋼筋混凝土建築「一大川堂」，近日完成修復，與周遭的紅樓、榕園等一同成為「校史藝文特區」的核心建築。

北科大今天為「校史藝文特區」舉辦揭幕典禮，有200多名校友出席，其中有30人是80歲以上，見證一大川堂輝煌的歷史。

據校方考證，一大川堂興建於1918至1921年間，是校內現存最古老的校舍，也是唯一台北工業學校（北科大前身）實習工廠類型的老建築。

最初建築於1930年遭逢祝融受損，在隔年以現代主義風格重建，設有水平迴廊與八角斷面鋼筋混凝土柱，走廊頂板低於室內主樓板並留設小氣窗等，設計細緻優美，於2018年經台北市文化局登錄為歷史建築。

北科大於2022年底開始修復一大川堂，今年5月完工。校長王錫福指出，一大川堂位於校園最核心位置，最早是應用化學科的實驗室，後來也被礦冶科、建築科、設計科、體育室等單位使用。他就讀礦冶科時，也在這裡上過好幾堂的實驗課。

一大川堂室內規劃為校史館，周圍建築物則連同打造為「校史藝文園區」，以人文精神為核心，為歷史建築賦予新的面貌。

北科大校友總會長張啟城表示，一大川堂對於校友來說，就像是青春歲月的一部分，如今蛻變為校史藝文園區，也有賴許多校友的支持與付出，園區承載共同的文化記憶，將是北科大精神的延續。（編輯：管中維）1131122