北科大爭取建國啤酒廠地 在地居民不滿監委要查

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（中央社記者陳俊華台北26日電）監委范巽綠今天說，北科大爭取變更建國啤酒廠土地為「大學用地」，民眾質疑其必要性與正當性，認為恐傷害古蹟、影響產業活保存計畫，變更過程是否符合都市計畫法，已申請自動調查。

監察委員范巽綠、施錦芳、蕭自佑透過新聞稿指出，台灣菸酒公司所屬「建國啤酒廠」位於台北市中心精華地段，建廠已逾百年，至今仍持續生產啤酒，部分建物經台北市政府在民國89年指定為市定古蹟、95年登錄為歷史建築。

監委說，之後台灣菸酒公司以「產業活保存」為基礎，擬將建國啤酒廠轉型為「啤酒文化園區」，在106年提出「變更台北市中山區長安段四小段79、234-1地號土地（台北啤酒工場）工業區為特定專用區、道路用地主要計畫案」，並經台北市政府、內政部二級審議通過。

監委表示，據民眾陳訴，因台北科技大學爭取將建國啤酒廠使用分區變更後的回饋用地，撥予該校使用，因此在112年改由中央主導逕為「變更台北市中山區都市計畫（配合台北啤酒工場保存與活化使用）工業區為大學用地及道路用地主要計畫案」，引發在地民眾不滿，恐將嚴重傷害古蹟及影響產業活保存計畫。

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監委說，台北市土地資源有限，土地使用應著重整體規劃與通盤檢討，讓土地發揮更有效利用，以促進社會發展與全民福祉。

監委指出，去年全台人口出生數僅13.5萬人，面臨少子化趨勢，位在北市蛋黃區的北科大，土地使用是否仍然不足、是否有其他替代方案解決校地需求問題；再者，變更過程有無符合都市計畫法第27條所謂的重大急迫性，有深入瞭解必要，已申請立案調查。（編輯：張均懋）1130226