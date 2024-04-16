馬祖15.7%土地未完成登記 監委促落實還地於民

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監委施錦芳今天表示，截至民國113年1月底止，馬祖地區仍有15.7%土地尚未完成登記，促請中央與地方合作，釐清當地歷史緣故與土地權屬脈絡，突破現階段問題癥結，落實「還地於民」政策。

施錦芳透過新聞稿指出，馬祖地區歷史背景特殊，在國民政府遷台前，未曾辦理地籍測量及土地總登記。國民政府遷台後，因軍事原因實施戰地政務，加上許多民眾遠渡他鄉謀生，無法注意或保障自身權利，造成土地問題複雜，後續申辦土地登記案件屢因舉證不易，滋生糾紛。

施錦芳說明，政府多年來雖透過立法程序，希望能還地於民，但實務執行上屢遇爭議。監察院內政及族群委員會於16日通過她所提出的調查報告，促請行政院督同內政部、連江縣政府積極研處解決方案。

施錦芳提到，據連江縣政府統計，截至113年1月底止，馬祖地區已登記土地面積2530.83公頃，約占全縣面積84.3%；未登記土地面積470.32公頃，約占全縣面積15.7%。

施錦芳解釋，為釐清馬祖地區現階段土地登記面臨困境，協助連江縣府突破問題癥結，經進行文獻蒐集、研閱及調閱政府機關卷證資料，並前往馬祖實地履勘與座談，約詢內政部、連江縣府相關業務主管人員，發現目前未完成登記案件的主要態樣，多涉及申請時間認定及適用法令等疑義。

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施錦芳表示，為維護馬祖民眾財產權益，連江縣府及內政部應通力合作，釐清當地歷史緣故與土地權屬脈絡，進行舊有慣例、習俗調查、蒐整與研究，以供登記機關審查作業的參據。

施錦芳強調，另應衡諸立法目的，在不違反法令前提下，以同理心的態度因地制宜，積極研商解決對策，突破現階段問題癥結，早日完成連江縣無主土地與公地返還登記案件，落實還地於民政策，以利後續推動馬祖土地利用及活化發展。（編輯：張若瑤）1130416