監院糾正宗教經費使用 花蓮縣府：尊重監委意見

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）監察院糾正花蓮縣政府補助民間舉辦宗教活動不符經費限制，相關規定形同虛設；花蓮縣政府表示尊重監委意見；民進黨縣議員批縣府以補助之名行綁樁之實，為政治利益污染宗教。

花蓮縣政府15年前由時任縣長傅崐萁自創「祭天祈福暨遶境活動（五教合一）」，邀集佛教、道教、天主教、基督教、原住民祖靈及一貫道等，舉辦佛教道教法會、天主教祈福彌撒、基督教耶誕系列、原住民祖靈敬拜、一貫道誦經祈福，連續舉辦13年。

112年度花縣府宗教預算，其中五教合一新台幣969.9萬元、遶境法會700萬元、補助各寺廟祈福參拜活動470萬元，共2139.9萬元遭縣議會刪除。

監察委員施錦芳、王麗珍調查「花蓮縣政府宗教預算編列及執行爭議」案，發現縣府雖有補助民間團體舉辦宗教活動的作業要點，但形同虛設，甚至還有宗教團體連續2年都是前案超過1年未完成核銷，隔年又先撥半數款項；對於補助申請案件是否同意、所適用規定的條款，以及補助金額的評估與決定等決策過程，透明度不足。

對此，花蓮縣政府民政處長明良臻接受媒體聯訪表示，監察院正式公文還未收到，但宗教預算編列都是依照地方自治法精神執行。他說：「我們詢問過宗教司，核銷的部分，全國7、8成縣市都是如此做，我們應該是第一個因為宗教被監察院糾正，但我們尊重監委意見。」

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民進黨縣議員胡仁順表示，傅家長期壟斷花蓮政壇，這次被監察院糾舉罔顧法令補助宗教團體，就是以金錢利誘污染民間宗教，以補助之名行綁樁之實，為了政治利益污染神聖宗教。

胡仁順指出，此案曾被很多議員質疑違法不當，但縣府依然故我，民政處罔顧法令、違法補助，為預算公帑把關的主計單位也形同虛設。縣府廣設專跑紅白帖行程的「服務中心副主任」，私下主導散播「議員建議款」相關的假消息，花蓮縣政府可說是「整組壞了了」。（編輯：陳清芳）1130123