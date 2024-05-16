圓山飯店推國宴威士忌飄桂花香 3000瓶預購即售罄

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）圓山大飯店慶祝第16任總統、副總統20日就職，推出「2024 520圓山國宴威士忌」，有桂花香氣，限量3000瓶，原本可預購時間從15日起有4天，但才開放預購沒多久就售罄。

圓山大飯店日前宣布，從15日至18日，開放預購「2024 520圓山國宴威士忌」，每人限購2瓶，20至26日取貨。

圓山大飯店執行副總經理陳愷璜今天告訴中央社記者，限量3000瓶的國宴酒，15日一開放預購沒多久就賣完，目前只能候補，預購者若未按時取貨，就提供給候補者購買。

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圓山大飯店今年特別委請獲得多次國際盲測大獎的OMAR威士忌酒廠調配「2024 520圓山國宴威士忌」，酒標以2024數字串聯成龍船意象，意謂國人同舟一心，團結向前，更象徵龍年台灣國運昌「龍」，百業興旺蓬勃，人民安居樂業。此款圓山國宴酒限量發售3000瓶，每瓶售價新台幣3800元。

圓山大飯店介紹，「2024 520圓山國宴威士忌」酒體除延續過去原有經典風味桶，包括初次波本桶、二次波本桶、八年波本桶、美國白橡木桶、柳丁桶、荔枝桶等，今年更首次選用清香高雅的「桂花酒桶」原酒進行勾兌，融合清甜飄逸的桂花、香草及奶油香氣，交映著水果軟糖的鮮甜味，賦予酒體優柔淡雅的全新花香；同時入口帶點溫潤絲滑的甜蜜芬芳，打造出多層次風味、令人驚艷的醇順酒液與極致口感。（編輯：陳政偉）1130516