金酒推9款總統就職紀念酒 規模歷年之最

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（中央社記者洪學廣金門9日電）520總統就職日將近，金門酒廠偕同兩大經銷商一次推出9款紀念酒，規模堪稱歷年之最，其中更包括Q版正副總統肖像精釀金門啤酒，8日起依各酒款於不同通路進行販售。

隨著520第16任任正副總統就職日逼近，許多品牌周邊紀念商品也接連熱鬧登場。金門酒廠召開記者會，一口氣釋出9款第16任總統副總統就職紀念酒，經典酒度與包裝設計皆精心擘劃，內外兼優，各有亮點。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，從1978年第6任總統副總統就職至今年的第16任，金酒每任皆會推出總統副總統就職紀念酒，40多年來，金門高粱酒可謂見證台灣民主進程、同時也深受國人喜愛。這次更偕同兩大經銷商、一次推出9款紀念酒，規模堪稱歷年之最；除了見證台灣民主新進程，更邀請國人舉杯共祝台灣持續以堅韌不撓精神，不斷創造新局，昂步國際。

金門酒廠發布新聞稿指出，3款經典玻璃瓶普飲款搭配3張不同的準總統賴清德、準副總統蕭美琴授權肖像，分別為壯闊台灣綠53度、堅毅尊榮紫58度與希望輝煌金38度3種度數，酒標呈現以親切堅毅正副總統授權肖像，結合台灣在地特色元素，獨具紀念收藏價值。

精釀金門啤酒也推出紀念版，以Q版正副總統肖像搭配台灣意象圖騰，活潑清新接地氣，8.6度口感暢快甘爽，綻放海島蓬勃生命感；不管是正副總統真身肖像金門高粱酒或Q版精釀金門啤酒，皆讓喜愛收藏肖像版紀念酒的國人有更多選擇。

除了普飲款，金門酒廠推出極具收藏價值的精裝款「創造新局」，以柔中帶韌、清朗俊逸的燙金書法字，呈現期許國家以宏觀視野不斷革新制變、堅持「創造新局」精神圓身玻璃瓶精裝酒款，內蘊56度窖藏3年淬鍊佳釀。

金門酒廠攜手味丹企業與翻轉字大師林國慶量身打造的「美德贏台灣Made in Taiwan」酒款，有38度經典玻璃瓶及46度戰酒黑金龍5年陳高精裝瓷瓶。「美德」代表的不僅是正副總統名字，也象徵台灣有「質樸之美、謙遜之德」，酒標設計正面以「美德」為名，向右90度翻轉成Made in Taiwan，充分展現翻轉漢字的美麗與魅力。

繼第15任「自信勇敢ㄟ台灣人」紀念酒後，金門酒廠這次也攜手黑松企業，推出讚揚國人「堅強驕傲ㄟ台灣人」2.0酒款，有58度經典玻璃瓶及58度精裝瓷瓶，以蒼勁書法，傳遞台灣人面對困境，始終勇敢堅強，以無比韌性，創造令人驕傲成就。（編輯：陳仁華）1130509

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