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歌詞意境融瓶身 金酒合作方文山推「煙雨青花」新品

2024/11/27 09:36
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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）金門酒廠與作詞人方文山合作推出「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒，將方文山作詞「青花瓷」意境轉化瓶身設計；金酒董事長吳昆璋說，「煙雨青花」是金酒品牌精神「文化入酒，當代品酩」展現。

金門酒廠發布新聞稿表示，與作詞人方文山合作推出「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒，瓶身設計將「青花瓷」歌曲意境融入，充滿濃厚東方雅韻，在細節上除能見江南水鄉景象，更隱藏多首方文山經典創作歌曲於其中。

吳昆璋說，「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒是金門酒廠品牌精神「文化入酒，當代品酩」展現，青花瓷是國人耳熟能詳歌曲，歌詞意境非常美，正如同金門高粱酒獨特清香與細膩，值得細細品味。

方文山說，這次設計使「煙雨青花」宛如小巧精緻江南煙雨畫卷，既保留文化雅韻，又帶有當代創新感；他也說，這是首次為金門酒廠量身改編青花瓷歌詞，品酩金門高粱酒風味就像聆聽好歌，沉醉入戲於當下氛圍。

金門酒廠表示，這次酒體調入18到20年酒齡金城廠老酒，賦予58.6度「煙雨青花」專屬風味，創造出「綿、甜、醇、和」酒體特色，使其宛如藝術品般值得收藏，12月3日全台金門酒廠直營門市及全家便利商店通路開賣。（編輯：陳仁華）1131127

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