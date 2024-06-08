莊春仁中藥廠涉製偽藥 衛福部急回收紫雲膏等12藥品

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）衛福部今天公布，位於台南的莊春仁生物科技製藥有限公司在非核准生產區域製造中藥產品，且藥品中含不明粉末，涉嫌製造偽藥，回收下架紫雲膏等12批次產品，籲民眾注意。

衛生福利部中醫藥司發布新聞稿指出，台南市政府衛生局會同法務部調查局台南市調查處，至莊春仁生物科技製藥有限公司執行查核，發現莊春仁公司於非核准生產區域，生產領有中藥藥品許可證的藥品。

中醫藥司中藥藥證科科長施惠娟告訴中央社記者，全案起於民眾向台南市衛生局檢舉，查核發現持有許可證的莊春仁公司，竟是食品公司在生產藥品，且產品中有不明粉末，已涉違反藥事法第82條第1項「違法製造偽藥」，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，已移請台南地檢署偵辦中。

衛福部公告12批須下架的產品包括莊春仁桂附地黃丸及人參固泉丸（桑螵蛸散）、利膽保肝丸（柴胡清肝散）、紫雲膏、血康能清血丸（大柴胡湯加味）、六味地黃散、加味還少丸、梔子散、黃芩散、金鎖固精丸、砂仁散、斑龍丸。

施惠娟說，上述藥品主要由業者賣給通路，至於回收數量及流向，由台南地檢署偵辦中，呼籲消費者勿服用上述批號藥品，如服用後有身體不適，迅速就醫。

衛福部也提醒，民眾可至衛福部部中醫藥司網頁「中藥藥品許可證查詢」系統，查詢購買或服用藥物是否為合法查驗登記藥品。（編輯：陳政偉）1130608