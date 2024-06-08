莊春仁中藥廠涉製偽藥 中醫界：幾乎沒診所使用

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）位在台南的莊春仁中藥廠涉製偽藥，中醫師及中醫藥界今天表示，從南到北幾乎沒有中醫診所使用這家藥廠產品，以連鎖藥局等為主要通路，民眾選購前應睜大眼睛，避免踩雷。

衛生福利部中醫藥司公布，位於台南的莊春仁生物科技製藥有限公司，竟在非核准生產區域的食品公司製造中藥產品，且藥品中含不明粉末，涉嫌製造偽藥，回收下架紫雲膏等12批次產品，籲民眾注意。

中華民國中醫師公會全聯會常務理事兼媒宣主委陳潮宗今天接受媒體電訪指出，從南到北幾乎沒有中醫診所與這家藥廠合作採用產品，在中醫界不是知名品牌。

衛福部公告的12種回收下架品項，陳潮宗說，大多屬於成藥，比較可能是在廣播電台、購物節目販售，或以非處方藥（OTC）形式，在連鎖藥局、藥妝店流通，民眾選購時要特別留意。

陳潮宗強調，科學中藥的製造要符合GMP標準，只要藥材選擇、生產場域、包裝儲存等任一環節不符合規範，就會被認定為品質不合格的偽藥，製造偽藥的廠商，可能會被面臨罰錢甚至吊銷製藥許可證等處罰。

開業中醫師周宗翰直言，「那間（莊春仁公司）我從來沒聽過」，大部分健保中醫診所不會選擇這麼小規模的藥廠，通常傾向選擇順天堂、莊松榮、港香蘭等耳熟能詳的藥廠，畢竟中醫診所競爭相當激烈，若用到品質不佳藥品，療效不佳也會影響回診率。

周宗翰說，用藥來源很重要，藥廠萬一出問題，診所也會受影響，中藥最在意的包括重金屬與農藥殘留等，如果沒有在合格藥廠製造，反而會危害民眾健康，政府每年也都會對診所進行抽查，多管道把關用藥安全。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會理事長馬逸才重申，藥廠跟食品廠的規範不同，只要在非核准區域製造藥品，就算衛生標準都合格，製作出來的藥品就是不符規定。（編輯：李亨山）1130608