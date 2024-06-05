泡藥酒海馬遭疑塑膠製 中藥公會解剖逆轉：真貨

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣獅潭鄉民代表劉雪梅10餘年前購買泡藥酒中藥材，其中海馬、海龍、蛤蚧疑是塑膠製，引發中藥公會重視；今天實際「解剖」鑑定後，結果大逆轉，「全都是真貨」。

無黨籍鄉代劉雪梅珍藏1罐浸泡10餘年的「海馬補藥酒」，近日為清空瓶罐將中藥材全數倒出，發現裡頭較高價的海馬、海龍、蛤蚧等藥材泡了多年沒爛、扯不斷，拿打火機燒還有股塑膠臭味，直覺是塑膠製品；有中藥行店家根據手機拍攝照片初步檢視，也以為是假貨。

劉雪梅昨天受訪表示，中藥材是10多年前在台中港附近攤商購買，事件經媒體報導，引發中藥公會重視。苗栗縣中藥商業同業公會理事長林朝海、大台中中藥商業同業公會理事長張瑞坤今天會同中藥貿易商，專程前往釐清藥材真偽。

林朝海等人除檢視外觀，現場也直接「解剖」，剪開海馬、海龍，仔細查看內部組織後，認定全是真貨，並非塑膠製品，案情大翻轉。

林朝海指出，蛤蚧的皮本身即具有韌性，上頭有鱗片痕跡，海馬、海龍從中段腹部剪開後，內部有自然孔洞構造，「不會是假的」。

他說，海馬、海龍浸泡過酒之後，的確會比較Q韌，單從外觀可能難以判斷，但剪開來看，就會見真章，如為塑膠製有灌填充物就會呈現實心狀。

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張瑞坤表示，一般民眾不熟悉中藥材，容易產生誤會，建議到合法中藥行購買，勿在路邊攤，避免疑慮；貿易商也強調，目前衛福部對市售中藥每年稽查、抽驗，邊境管制也都嚴格把關，市面上不太可能有假貨。

劉雪梅昨天原本打算將所剩藥酒全都倒掉，今天得知誤會一場，心情輕鬆許多，直呼還好沒倒「可以放心繼續喝」，日後也會多注意，向合格中藥商購買藥材。（編輯：李淑華）1130605