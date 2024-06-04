珍藏「海馬」補藥酒 飲用10餘年竟是塑膠製

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣獅潭鄉民代表劉雪梅珍藏1罐浸泡10餘年的「海馬補藥酒」，近日為清空瓶罐將中藥材全數倒出，赫然發現號稱珍貴的海馬、海龍、蛤蚧等藥材全都是塑膠製品，直呼太噁心。

「真是嚇了一大跳，竟然喝了10幾年」，無黨籍鄉民代表劉雪梅今天受訪指出，10多年前台中港改建前，入口處有一整排賣中藥材的攤商，她花了新台幣8000元購買1大包含有海馬、海龍等高價中藥材，準備回家自行泡藥酒；當時業者別叮嚀「不要拆，整包加進去泡就好」。

劉雪梅表示，她將整包中藥材倒進大型玻璃罐，加入20斤米酒浸泡，還特別標示「海馬10年補藥酒」存放珍藏多年，只在偶爾燉湯時添加少許1、2匙增加風味，10多年來都未曾察覺，直到昨天要清出罐子另外泡李子酒，將藥酒、藥材全數倒出，才赫然察覺有異。

劉雪梅說，其中部分高價中藥材包括海馬、海龍、蛤蚧等，泡了10多年卻還很硬，稍有彈性，不僅聞起來很臭，也扯不斷，拿打火機燒還有塑膠味，根本是假的塑膠製品，因時間久遠，現在要找賣家應該也找不到，「損失金錢事小，但想到已經飲用10多年，真是太噁心」。

劉雪梅好氣又好笑指出，如果在中國大陸買一定會仔細看，當初因為在台灣買，才比較沒有防備心，且因為泡在酒裡，顏色很暗，又與眾多中藥材混在一起，沒拿出來看，根本不會發現，自嘲自認很聰明的人、大江南北都走過，也會被騙。

中藥行業者初步檢視，浸泡藥酒的其餘中藥材多為一般常用補氣血、顧筋骨藥材，但較高價的蛤蚧、海馬、海龍確實是假貨，提醒民眾應向合法中藥商購買中藥材，避免買到來路不明假貨，恐花錢傷身。（編輯：李淑華）1130604