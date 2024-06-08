端午連假第2天出遊與北返 估國道18路段易壅塞

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）高速公路局今天預估，明天端午節連假第2天，國道將有出遊及部分北返車流，18路段易壅塞。

高公局發布新聞稿，預估明天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明天重點壅塞路段，包括：國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人，明天儘量清晨6時前或中午12時後出發；國5南向用路人清晨5時前或下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局觀測，今天國道部分路段壅塞，主要集中在南向，另上午及下午各有3追撞事故，上午回堵5到11公里，下午回堵3到5公里。（編輯：李亨山）1130608