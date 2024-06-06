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台南逾300年龍舟賽祭江開幕 97隊逾2千名選手參賽

2024/6/6 20:38（6/6 21:49 更新）
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2024台南國際龍舟錦標賽6日晚間祭江開幕，安平區慶平路段將進行交通管制。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月6日
2024台南國際龍舟錦標賽6日晚間祭江開幕，安平區慶平路段將進行交通管制。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月6日
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（中央社記者張榮祥台南6日電）2024台南國際龍舟錦標賽今晚在台南運河祭江後開幕，97隊共2212名選手將投入5天賽程；市長黃偉哲表示，蘇姿丰或黃仁勳若到台南，希望他們來看台灣最悠久龍舟賽盛大民俗活動。

黃偉哲今天晚間6時在台南運河祭江，同時為2024台南國際龍舟錦標賽揭開序幕，「即將成真火舞團」更在現場演出，水上優雅又驚艷火舞贏得眾人喝采。

黃偉哲表示，台南遵循傳統古禮祭江，向神明祈求龍舟賽程順利，今年又適逢「台南400」，龍舟賽事更具文化傳承意義。

黃偉哲說，端午龍舟賽後，文博會、台灣設計展及棒球歷史展也將陸續登場，台南不僅是文化之都、美食之都，也是宗教之都，想怎麼玩都能玩得滿足。

台南市政府發布新聞稿指出，台南龍舟賽是台灣歷史最悠久龍舟賽事，迄今逾300年，堅持使用木船競賽，也依古禮於賽前祭江敬告天地神明，祈求賽事圓滿順利。

今年台南國際龍舟錦標賽現場周遭也安排特色美食、農產品及文創攤位，另有藝文表演與體驗活動區，讓遊客玩立蛋、童玩，隨興吃喝看比賽，還能購買伴手禮，活動多元豐富。（編輯：陳仁華）1130606

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