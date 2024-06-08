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6/9西南風漸增強帶來水氣 午後雷陣雨較明顯

2024/6/8 20:53
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中央氣象署今晚預報，明天是端午節連假第2天，台灣位在梅雨鋒面前緣，且西南風漸增強，帶來較多水氣，午後雷陣雨較明顯。

氣象署指出，明天梅雨鋒面位於台灣北部海面，台灣位於鋒面前緣，且西南風逐漸增強，帶來較多水氣，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，北台灣有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有雷陣雨的機率。

氣象署提醒，明天午後雷陣雨較明顯，其中宜蘭、花蓮、大台北地區及各地山區容易有短延時強降雨及局部大雨，尤其近期山區土石鬆軟，前往山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，在溪河、海濱戲水，應隨時留意天氣變化，注意安全。

氣象署預測，明天各地高溫為攝氏29至32度，沒有下雨時體感較為悶熱，夜晚及清晨低溫24至26度，較舒適。

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氣象署指出，未來一週天氣不穩定，10日鋒面仍在台灣北部海面，台灣處在鋒前西南風的環境，大氣溫暖潮濕，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，離鋒面較近的北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區有局部大雨。

氣象署預報，11至15日，鋒面稍北抬，不過西南風增強，迎風面的中南部地區有短暫陣雨或雷雨，當海上發展強對流移入時，可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風；其他地區午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨的機率。（編輯：李亨山）1130608

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#中央氣象署
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