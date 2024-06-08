視察端午連假國道疏運 卓榮泰：多利用大眾運輸

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（中央社記者楊侃儒新北8日電）行政院長卓榮泰今天到高公局北區交控中心，視察端午節連假國道疏運狀況，卓榮泰致詞時感謝交通、警察等工作人連假期間在崗位值勤確保道路順暢，也呼籲民眾多利用大眾運輸。

卓榮泰今天視察「端午節連假國道疏運辦理情形」，卓榮泰致詞時表示，籲民眾多使用大眾運輸工具，短途不上高速公路，長途也可以使用替代道路，藉以紓解車潮。

卓榮泰指出，今天到交控中心也想了解容易塞車的路段，各單位要想辦法共同解決，例如竹北路段天天塞，現在計劃以高架段施工，解決交通狀況，因施工期較長，他責成交通部長李孟諺、高速公路局長趙興華協調相關單位縮短工期，早一天解決塞車問題。

卓榮泰表示，最近世界的AI高手都聚集台北國際電腦展（COMPUTEX），未來將透過更多AI管理系統，把AI導入公部門、公共領域，透過創新驅動，普惠大眾。他表示，現在民眾使用1968 App，能知道何時出門、使用哪條路段，也盼系統未來更科技化、人性化，幫用路人著想。

李孟諺表示，這次連假台鐵增班6%，高鐵增加13.4%，台鐵、高鐵也會有聯合運轉機制，若民眾無法搭上高鐵自由座，台鐵會加開加班車接駁，國道客運連假也有85折優惠以及增加，民眾可多加利用。

李孟諺表示，開車民眾應注意用路資訊，留意系統匝道封閉、部分路肩開放行駛、夜間停止收費等措施，另國道五號9日、10日北上實施高乘載管制，這次連假透過相關措施，讓大家出門順暢。（編輯：林恕暉）1130608