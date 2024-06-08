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台灣觀光團客遭中國留置 李孟諺：團客已平安回台

2024/6/8 13:06（6/8 13:21 更新）
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1個台灣旅行團日前赴中國大陸旅遊後，1名團員被帶走留置調查數日才獲釋，交通部長李孟諺（中）8日接受媒體聯訪表示，被扣留的人已經平安回台。中央社記者楊侃儒攝 113年6月8日
1個台灣旅行團日前赴中國大陸旅遊後，1名團員被帶走留置調查數日才獲釋，交通部長李孟諺（中）8日接受媒體聯訪表示，被扣留的人已經平安回台。中央社記者楊侃儒攝 113年6月8日
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（中央社記者楊侃儒新北8日電）1個台灣旅行團日前赴中國大陸旅遊後，1名團員被帶走留置調查數日才獲釋，交通部長李孟諺今天表示，被扣留的人已平安回台，而陸委會再針對個案進行了解。

李孟諺今天上午陪同行政院長卓榮泰視察「端午節連假國道疏運辦理情形」，會後接受媒體聯訪時表示，目前被扣留的人已經平安回台，大陸委員會（陸委會）會針對此個案，進行了解與調查，若有結果，陸委會會跟外界說明。

另媒體詢問，台鐵工會表示台鐵運量提升，建議票價也要調漲，李孟諺表示，台鐵已29年未調整票價，確實有檢討空間。他說，從台北車站到板橋車站，搭台鐵是新台幣15元，搭捷運為25元，搭公車（2段票）則是30元，台鐵票價確實較低，但台鐵的通勤速度卻較快，票價確實有檢視、檢討空間。

李孟諺指出，因台鐵公司有一定程序，要經過台鐵董事會後，送案到交通部交通費率審議會，審議會依程序做審查，至於調整票價時間點，要視台鐵送案時間及審議結果才能決定。（編輯：林恕暉）1130608

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